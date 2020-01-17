Kubilay Aka: Ben sapık değilim

Mesajlarda Kubilay Aka, Beyza’ya yaşını soruyor. Sohbeti “Ailenle mi yaşıyorsun?” diye başlatıyor. “Beni etkileyen ilginç bir çekimin var” diyerek beğendiğini söylüyor. Video istiyor. Beyza da Kubilay’a olan ilgisini açıkça dile getiriyor. Konuşmalarda fantezi dolu cümleleler dikkat çekiyor.

Miray’ın adı geçiyor

Beyza gece yarısı yoğunlaşan mesaj trafiğinde Kubilay Aka’ya “Basından izlediğim kadarıyla senin bir ilişkin var” diye yazıyor. Kubilay Aka’nın ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Miray Daner’den söz ediyor. Kubilay, Beyza’ya şöyle yazıyor: “İlişkim var evet. Ama saçma sapan gel-gitler yaşıyoruz. Ne yaptığımız belli değil açıkçası. Bu yaşta ciddi ilişki olmaz. İşim daha önemli şu an. Miray arada bir bende kalıyor. Ama sen beni ihmal etme. O varsa bile mesaj at. ”Beyza’nın iddiasına göre; ikili 12 Ocak’ta buluşuyor. Dizi çekimleri nedeniyle buluşmaya ve yazışmaya ara veren Kubilay Aka bu noktada Beyza’yı kızdırıyor. Yazışmaları ifşa edeceğini söyleyen Beyza’ya “Yapma lütfen, doğru olmaz” diyor.

“Ben sapık değilim”

Olay üzerine 2. Sayfa’ya bağlanan Kubilay Aka şunları söyledi: “Dün bu konuyla ilgili karakoldaydım. Bugün de savcılığa gidiyorum. Çünkü bu kişi beni tehdit ediyor. En büyük hatam güvenmek oldu. Bunu da gençliğime, deneyimsizliğime, saflığıma verin. Ben sapık değilim. Bu tür şeylere düşkünlüğüm yok. Hayatımıza birileri girip çıkabiliyor. Çok kötü bir tecrübe oldu. Bana mesajları yayınlayacağını söylediğinde ‘Yapma gerek yok, sana herhangi bir şey için söz vermedim. Kötü bir şey yapmadım’ dedim. Ama dinletemedim. Kötü niyetin kurbanı oldum.

Beyza Güneş şunları söyledi: “Kimse kusura bakmasın ama Kubilay’ın ağzından çıkan sözlerle elimdeki belgeler çakışıyor. Bunu gerekirse yargıya taşır orada da hesaplaşırız.”