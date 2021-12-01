Magazin Kubilay Aka: Bu oyunu bir yıl önce izlemiştim, tekrar tazelemek istedim

Kubilay Aka: Bu oyunu bir yıl önce izlemiştim, tekrar tazelemek istedim

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Kubilay Aka: Bu oyunu bir yıl önce izlemiştim, tekrar tazelemek istedim

Kubilay Aka Çukur'da birlikte rol aldığı arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'in '12 Numaralı Adam' oyununu bir yıl sonra yeniden izledi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Erkan Kolçak Köstendil'in önceki akşam Zorlu PSM'de sahnelediği '12 Numaralı Adam' adlı tek kişilik oyuna, eşi Cansu Tosun oğlu Marsel ile katıldı.

Sade bir kıyafet tercih eden Cansu Tosun, basın mensuplarına, yanında oğlu olduğu için "Daha sonra konuşuruz" dedi.

'FUTBOLA BERABER GÖNÜL VERDİK'

Geceye katılan bir diğer isim Kubilay Aka'ydı. Daha önce aynı dizi beraber oynayan oyuncu, arkadaşına desteğe geldiğini söyledi. Oyuncu, "Futbola beraber gönül verdik. Kendisi halı sahadan da arkadaşım olur. Bu oyunu bir yıl önce izlemiştim, tekrar tazelemek istedim" açıklamasını yaptı.

Muhabirlerin "Siz neler yapıyorsunuz?" sorusuna Aka, "Bu aralar dinleniyorum. Projeler geliyor, okuyorum. İçime sinen bir şey olursa tabii ki oynamak isterim. Şu sıralar sadece dinleniyorum" ifadelerini kullandı. 

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