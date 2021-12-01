Erkan Kolçak Köstendil'in önceki akşam Zorlu PSM'de sahnelediği '12 Numaralı Adam' adlı tek kişilik oyuna, eşi Cansu Tosun oğlu Marsel ile katıldı.

Sade bir kıyafet tercih eden Cansu Tosun, basın mensuplarına, yanında oğlu olduğu için "Daha sonra konuşuruz" dedi.

'FUTBOLA BERABER GÖNÜL VERDİK'

Geceye katılan bir diğer isim Kubilay Aka'ydı. Daha önce aynı dizi beraber oynayan oyuncu, arkadaşına desteğe geldiğini söyledi. Oyuncu, "Futbola beraber gönül verdik. Kendisi halı sahadan da arkadaşım olur. Bu oyunu bir yıl önce izlemiştim, tekrar tazelemek istedim" açıklamasını yaptı.

Muhabirlerin "Siz neler yapıyorsunuz?" sorusuna Aka, "Bu aralar dinleniyorum. Projeler geliyor, okuyorum. İçime sinen bir şey olursa tabii ki oynamak isterim. Şu sıralar sadece dinleniyorum" ifadelerini kullandı.