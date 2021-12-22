Kubilay Aka hastanelik oldu
Oğlum dizisinin kadrosuna katılan Kubilay Aka'nın yeni bir kaza daha geçirdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda da evinde geçirdiği kaza sonucu kafasına dikiş atılmıştı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 21:29 Son Güncelleme:
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Tv100'den Barış Agil'in haberine göre, Kubilay Aka halı saha maçı yaparken bu kez de kaburgası çatladı. Hastaneye giden genç oyuncu belli bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu oldu.
Genç oyuncu, yeni dizi çekimleri öncesinde evinde dinleniyor.
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