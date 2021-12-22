Kubilay Aka hastanelik oldu

Tv100'den Barış Agil'in haberine göre, Kubilay Aka halı saha maçı yaparken bu kez de kaburgası çatladı. Hastaneye giden genç oyuncu belli bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu oldu.

Genç oyuncu, yeni dizi çekimleri öncesinde evinde dinleniyor.