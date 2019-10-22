Kubilay Aka, Miray Daner'den bir şans daha istiyor
Oyuncu Kubilay Aka ile Miray Daner’in 2.5 yıllık ilişkisi 2 ay önce ihanet iddiası yüzünden bitmişti
Kubilay Aka’nın, oyuncu Hilal Altınbilek ile yakınlaştığı konuşulmuştu.
Evine girerken görüldü
İşte son iddia: Miray Daner eski sevgilisinin, İstanbul Erenköy’deki evine girerken görüldü.
Miray Daner, teklifi düşünüyor
Kubilay Aka yeniden dönmek istediği Miray Daner’den son bir şans istedi. Miray Daner teklifi düşünüyor.
#olayıngeçmişi
*Kubilay Aka'nın barda bir kadınla yakınlaştığını gözler önüne seren bir fotoğrafın yayılması sonucu ikili ayrılmıştı.
*Daha sonra bu kişinin Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.
*Kubilay Aka daha sonra bir mekanın terasında rol arkadaşı Bade İşçil'le yakınlaşırken görüntülendi.
*Bade İşçil 'Arkadaşlığımızı ilerletiyoruz' dedi.
*Bade İşçil, bir sonraki açıklamasını yaptığında; Kubilay Aka'nın bir hareketine kızmış olacak ki 'Böylelerine prim vermemek lazım' şeklinde bir açıklama yaptı.
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