Kubilay Aka’nın, oyuncu Hilal Altınbilek ile yakınlaştığı konuşulmuştu.

Evine girerken görüldü

İşte son iddia: Miray Daner eski sevgilisinin, İstanbul Erenköy’deki evine girerken görüldü.

Miray Daner, teklifi düşünüyor

Kubilay Aka yeniden dönmek istediği Miray Daner’den son bir şans istedi. Miray Daner teklifi düşünüyor.

#olayıngeçmişi

*Kubilay Aka'nın barda bir kadınla yakınlaştığını gözler önüne seren bir fotoğrafın yayılması sonucu ikili ayrılmıştı.

*Daha sonra bu kişinin Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.

*Kubilay Aka daha sonra bir mekanın terasında rol arkadaşı Bade İşçil'le yakınlaşırken görüntülendi.

*Bade İşçil 'Arkadaşlığımızı ilerletiyoruz' dedi.

*Bade İşçil, bir sonraki açıklamasını yaptığında; Kubilay Aka'nın bir hareketine kızmış olacak ki 'Böylelerine prim vermemek lazım' şeklinde bir açıklama yaptı.





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