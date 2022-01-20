Futbol Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Futbol

Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u resmen transfer etti. Rizespor, 24 yaşındaki forvetle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Ocak 2022, Perşembe 14:43 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor’umuz, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı."



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