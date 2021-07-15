Kubilay Penbeklioğlu ölümden döndü

Koronavirüse yakalanan Kubilay Penbeklioğlu, uzun süre yoğun bakımda kalarak tedavi gördü. Ardından oksijen makinası ile taburcu edilen 54 yaşındaki oyuncu, evde bakım koordinatörü tarafından yakın takip edildi.

Vitamin uygulamaları ve evde bakım hizmeti ile sağlığına kavuşan Kubilay Penbeklioğlu, dizi film ve set hayranına tekrar dönüş yaptı.