Magazin Kubilay Penbeklioğlu ölümden döndü

Kubilay Penbeklioğlu ölümden döndü

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Kubilay Penbeklioğlu ölümden döndü

'Kolpacino' filmlerinde rol alan tiyatro sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu, tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgını nedeniyle ölümden döndü.

15 Temmuz 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan Kubilay Penbeklioğlu, uzun süre yoğun bakımda kalarak tedavi gördü. Ardından oksijen makinası ile taburcu edilen 54 yaşındaki oyuncu, evde bakım koordinatörü tarafından yakın takip edildi.

Vitamin uygulamaları ve evde bakım hizmeti ile sağlığına kavuşan Kubilay Penbeklioğlu, dizi film ve set hayranına tekrar dönüş yaptı.

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