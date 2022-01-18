Survivor Panaroma’da her yıl, yarışma boyunca konuşulmayanlar konuşuluyor, yarışmacıların oyunlardaki performansları değerlendiriliyor ve adadaki yarışmacıların gösterdikleri kişisel özellikleri de masaya yatırılıyor. Survivor All Star için yayımlanan Survivor Panorama’yı ise Kübra Açıl sunuyor. Kübra Açıl ile Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi olduğu haberi ise güzel sunucunun daha çok dikkat çekmesine neden oluyor…

KÜBRA AÇIL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

32 yaşındaki Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle gündeme gelmişti zira güzel isim daha önce de Yetenek Sizsiniz programında adından söz ettirmişti.

Kübra Açıl, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi BESYO bölümünde tamamladı. Fakat spor hayatıyla birlikte olan kamera önünde ve arkasında da pek çok işte görev aldı. Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl’ın Duru isminde bir kızı var.

SURVİVOR PANORAMA’NIN SUNUCUSU KÜBRA AÇIL İLE ŞEYMA SUBAŞI KARDEŞ Mİ?

Survivor Panorama ile yeniden ekrana dönüş yapacak olan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kübra Açıl, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşının ablası olarak biliniyor.