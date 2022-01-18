Magazin Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kübra Açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kübra Açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi?

Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kübra Açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi?

Magazin

Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kübra Açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi?

Kübra Açıl, TV8 ekranlarında Survivor Panorama’nın yeni sunucusu oldu. Bu sene All Star konseptinde gerçekleşen Survivor’da oyunlarda, adalarda ve yarışmacılar adasında olup bitenler, Kübra Açıl’ın sunumuyla Survivor Panorama’da masaya yatırılacak. Peki, Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi? İşte yanıtı…

18 Ocak 2022, Salı 15:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor Panaroma’da her yıl, yarışma boyunca konuşulmayanlar konuşuluyor, yarışmacıların oyunlardaki performansları değerlendiriliyor ve adadaki yarışmacıların gösterdikleri kişisel özellikleri de masaya yatırılıyor. Survivor All Star için yayımlanan Survivor Panorama’yı ise Kübra Açıl sunuyor. Kübra Açıl ile Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi olduğu haberi ise güzel sunucunun daha çok dikkat çekmesine neden oluyor…

KÜBRA AÇIL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

32 yaşındaki Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle gündeme gelmişti zira güzel isim daha önce de Yetenek Sizsiniz programında adından söz ettirmişti.

Kübra Açıl, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi BESYO bölümünde tamamladı. Fakat spor hayatıyla birlikte olan kamera önünde ve arkasında da pek çok işte görev aldı. Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl’ın Duru isminde bir kızı var.

SURVİVOR PANORAMA’NIN SUNUCUSU KÜBRA AÇIL İLE ŞEYMA SUBAŞI KARDEŞ Mİ?

Survivor Panorama ile yeniden ekrana dönüş yapacak olan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kübra Açıl, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşının ablası olarak biliniyor. 

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Filiz Özkol
18 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılık konusunda kafam çok karışık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Seda Sayan'a rakip oldu
Suna Akyıldız
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Öpüşme açısı
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden Bodrum pozları