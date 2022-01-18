Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kübra Açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi?
Kübra Açıl, TV8 ekranlarında Survivor Panorama’nın yeni sunucusu oldu. Bu sene All Star konseptinde gerçekleşen Survivor’da oyunlarda, adalarda ve yarışmacılar adasında olup bitenler, Kübra Açıl’ın sunumuyla Survivor Panorama’da masaya yatırılacak. Peki, Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Panorama’nın sunucusu Kübra açıl ile Şeyma Subaşı kardeş mi? İşte yanıtı…
18 Ocak 2022, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Survivor Panaroma’da her yıl, yarışma boyunca konuşulmayanlar konuşuluyor, yarışmacıların oyunlardaki performansları değerlendiriliyor ve adadaki yarışmacıların gösterdikleri kişisel özellikleri de masaya yatırılıyor. Survivor All Star için yayımlanan Survivor Panorama’yı ise Kübra Açıl sunuyor. Kübra Açıl ile Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi olduğu haberi ise güzel sunucunun daha çok dikkat çekmesine neden oluyor…
KÜBRA AÇIL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
32 yaşındaki Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle gündeme gelmişti zira güzel isim daha önce de Yetenek Sizsiniz programında adından söz ettirmişti.
Kübra Açıl, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi BESYO bölümünde tamamladı. Fakat spor hayatıyla birlikte olan kamera önünde ve arkasında da pek çok işte görev aldı. Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl’ın Duru isminde bir kızı var.
SURVİVOR PANORAMA’NIN SUNUCUSU KÜBRA AÇIL İLE ŞEYMA SUBAŞI KARDEŞ Mİ?
Survivor Panorama ile yeniden ekrana dönüş yapacak olan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kübra Açıl, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşının ablası olarak biliniyor.