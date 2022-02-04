Avcılar’da Kübra Ece’nin 4’üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; 29 Ocak akşamı bir arkadaşının doğum günü için Esenyurt'taki kafede arkadaşlarıyla bir araya gelen Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine dönmüştü. Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine geçmişti.

Bir süre evde yapılan konuşmaların ardından Kübra Ece, 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın bir anda koşarak balkona geldiği ve kendisini aşağı attığı, genç kızın peşinden bir kişinin koşarak yakalamaya çalıştığı da görülüyor.





DHA / İHA







