Kübra Hera Aslan: İyi ki benim oldun aşkım

Ozan Doğulu, Aralık 2007’de evlendiği, çocuklarının annesi Ece Yosmaoğlu’dan 2018 yazında boşanmıştı. Vakit kaybetmeden de 2009 Miss Turkey ikincisi, kendinden 17 yaş küçük şarkıcı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dün Ozan Doğulu’nun doğum günüydü. 49 yaşına bastı. Kübra Hera, “Bu yıl nikah var mı?” sorusuna, “Biz hiç evliliği konuşmuyoruz.

Ozan bana 'Karım' der

Zaten karı-koca gibiyiz. Ozan bana ‘Karım’ diye seslenir” yanıtını verdi. Ozan Doğulu ile aşk dolu fotoğrafının altına da şunları yazdı: “Gülüşün diyorum sevgilim. Seninle tamamım ben. Hiçbir kare anlatamaz mutluluğumuzu. Hiçbir şarkım gösteremez sana olan tutkumu. İyi ki benim oldun.”