Kübra Hera Aslan kimdir? Kaç yaşında?

10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçilen spiker ve şarkıcı Kübra Hera Aslan bugün Kanal D'de yayınlanan "2. Sayfa" programına konuk oldu. Ünlü ismin "Ozan Doğulu'ya çok aşığım" demesi ise büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmeyle birlikte "Kübra Hera Aslan kimdir?" sorusu bir kez daha gündeme geldi.

KÜBRA HERA ASLAN KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.Düzgün diksiyonu ve sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Kübra Hera Aslan uzun bir dönem spor spikerliği yaptı.

Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına atıldı.