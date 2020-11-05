Kübra isminin anlamı nedir? Kübra isminin ebced değeri

Kübra ismi 2020 yılının en çok kullanılan kız isimlerinden biridir. Mina isminin popülerliği böyle olunca Kübra isminin anlamı ve Kübra isminin ebced değeri merak ediliyor. Kübra isminin anlamını ve ebced değerini merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz isim analizine göz atabilirler.

Kübra isminin anlamı nedir?

Kübra ismi ülkemizde kız ismi olarak kullanılmaktadır. Kübra isminin kökeni arapçadır. Aynı zamanda bu isim 6 farklı anlama gelmektedir. Kübra isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz;

1.Büyük, Azametli; En İri.

2. Açık Eflatun Rengi.

3. Daha Büyük, En Büyük.

4. Büyük Olan (Ekberin Müennesi).

5. Hadicetül-Kübra: Hz. Peygamberin İlk Hanımı.

6. TDK En büyük, çok büyük olan .





Kübra isminin ebced değeri

Kübra ismi Kuran-ı Kerim'de geçen isimlerden birisi olduğu için insanlar tarafından Kübra isminin ebced değeri merak ediliyor.

Kübra isminin ebced değeri Asıl Ebced Değeri: 232, Büyük Ebced Değeri: 316 olarak geçer.







