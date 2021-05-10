Küçük adımlar - büyük hizmetler

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, yine hareketli bir haftaya giriyoruz. Bu hafta gerçekleşecek önemli gökyüzü olaylarının başında yeniay ve Ay-Mars kavuşumu geliyor. Elimizden geldiğince diğer etkilere de değinmeye çalışacağız tabii. Bu hafta başrolde Ay var. Hem yeniaydaki Güneş kavuşumu, hem Mars kavuşumu, hem de Ay'ın yolunda seyrederken yaptığı açılar bizleri hem uzun, hem kısa bir dönem etkileyecek görünüyor. Asteroit adını verdiğimiz gök taşlarının ve sabit yıldızların etkilerinden de bahsedeceğiz.

Yeniay döneminde ağır hissedebiliriz

Bu hafta göstergeler hava, su ve toprak elementinde çok dengeli dağılmış, ama yeniay döneminde ışıkların da etkisiyle toprak elementi baskınlığı daha fazla hissedilecek. Hareket etmek istemeyebiliriz. Daha durgun, daha ağırkanlı olabiliriz. Hava elementinde yeterli gösterge olduğundan zihin aktivitemiz yeterli olacak, ama ateş elementi eksik olduğundan bedensel işlevlerimiz yavaşlayabilir. Kabızlık, hazım sorunları, beden ısısı düşüklüğü yaşayabiliriz. Deri problemleri, kepek sorunları artabilir. Toprak elementinin tutuculuğu nedeni ile zehirleri ve artıkları bedenimizden temizlemek zorlaşabilir. Sert doku büyümeleri ve şişlikler önümüze gelebilir. Toprak elementinin sebatından ve sürekliliğinden yararlanmaya çalışalım.

Hafta başında hem yeniayın, hem de Venüs-asteroit Admetos kavuşumunun hareketsizleştirici, katılaştırıcı etkilerini en aza indirebilmek için özellikle alt beden ve bacak egzersizlerini ihmal etmeyelim. Venüs toplardamarları da temsil eder. Admetos ile kavuşumu varislerin azmasına, damar tıkanıklıklarına eğilimin artmasına neden olabilir. Ev içerisinde bile olsa düzenli hareket etmek dolaşımımızı destekleyecektir. Bu dönemde sırt ve bacak bölgesi başta olmak üzere elimizle masaj yapmak suretiyle dolaşımımıza yardımcı olabiliriz. Masaj tekniklerini bilmesek de çevreden, el ve ayaklarda uçlardan kalbe doğru yapacağımız sıvazlama hareketleri dolaşımımızı hızlandıracaktır. Sıvazlama hareketinin arkasından yine yönde yuvarlak dairelerle kollarımızı, bacaklarımızı ovuşturalım. Besinleri hazırlarken iyi yıkayalım, piştikten sonra özellikle uzun süre oda sıcaklığında beklemiş besinleri tüketmekten çekinelim. Bazı plastik kapların sağlığa zararlı olabileceğini unutmayalım.

Yeniay yıldızları neler söylüyor

21 derece Boğa'da gerçekleşecek Boğa yeniayı Rana ve Botein yıldızlarıyla kavuşuyor. Boğa deyince aklımıza hemen sert etkili Algol yıldızı da geliyor tabii. Kavuşum Algol yıldızına da, ondan biraz daha yakın olan Zanrak yıldızına da uzak aslında ama bazı araştırmacılar yine de bu yıldızların da etkilerinin hissedilebileceğini ileri sürüyorlar. Bu yeniay döneminde hayatı çok ciddiye almamaya ve herkesin söylediği her şeye kulak asmamaya çalışalım. Kendimize bu hafta için bir program belirleyip, kim ne derse desin planımızı bozmamaya çalışalım. İçe dönüklük, melankoliye eğilim, zihinsel çalkantılar, kazalar konusunda dikkatli olalım. Olumlu düşünmeye, olumlu davranmaya çalışalım. Fikir tartışmalarına girmekten çekinelim. Solunum nedenli zehirlenmelere, dumana, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerini solumamaya dikkat edelim.

Yengeç burcunda Ay-Mars kavuşumu

Tıbbi astrolojide Ay-Mars kavuşumları önümüzdeki bir aylık dönemdeki temel etkileri görmemizde yardımcı olur. Hafta sonu gerçekleşecek Ay-Mars kavuşumu Yengeç burcunun 13. derecesinin sonlarında olacak ve Kuzey Yarıkürenin en parlak yıldızı olan, koruyucu, kollayıcı Sirius yıldızı ile de kavuşum yapacak. Sirius çok yoğun etkili bir yıldız, yapısı da yoğun zaten, Güneş'ten yaklaşık 90 bin kat daha yoğun. Sirius kutsal eylemlerle ilişkili görülen, çok iyicil etkili bir yıldız. Günlük rutinlerin, küçük çabaların, sıradan hizmetlerin kutsal hizmetlere, büyük faydalara dönüşmesi ile ilişkili. Enerjisi çok fazla olduğundan olumluda kalmaya çabalamadığımız sürece huzursuzluk, agresiflik, sinirlilik hissedebiliriz.

Gökyüzündeki en parlak yıldız - Sirius yıldızı

Önümüzdeki ay Sirius etkisiyle sağlık konularında iyileşme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Mars kavuşumu aşırı hırs, kazalar, yaralanmalar, köpekler nedenli sorunlar verebilse de, ruhsal çalışmalarla, olumlamalarla bu etkiyi enerjiye, canlılığa, gayret kaynağına dönüştürebiliriz. Özellikle toplum sağlığı konularında güzel gelişmelere şahit olabiliriz. Şimdiye kadarki tüm gayretler Sirius yıldızının etkisiyle mucizelere dönüşebilir. Ay-Mars kavuşumu haritasında inançlarla ilişkili asteroit Poseidon'un uyumlu açısı bu dönemde inancın başarıda ne kadar önemli olacağını da gösteriyor. Hafta başında Merkür Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yapacak. Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaptığı gökcisimlerine inanılmaz bir enerji yükler. Bu hafta zihni temsil eden Merkür'ün olumlu yönlerini kullanabilmemiz daha kolay olacak. Hem sinirlerle, akciğerlerle, el ve kollarla ilgili sorunlar daha kolay şifa bulacak, hem de daha olumlu, daha iyimser düşüneceğiz.

Yeniayın sağlık, güzellik ve bereket getirmesi dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız...