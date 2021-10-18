Etkinlik Rehberi Küçük ajanlar | Çocuklar için oyunlar

Küçük ajanlar | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Küçük ajanlar | Çocuklar için oyunlar

Çocuğunuz küçük ajanlar oyununu oynarken hem dikkatini hem de vücut koordinasyonu becerilerini geliştiriyor olacak.

18 Ekim 2021, Pazartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Çocuklar için oynanan küçük ajanlar oyunu hem dikkatini hem de vücut koordinasyonu becerilerini geliştirir.

MALZEMELER

Renkli koli bandı.

NASIL OYNANIR?

Renkli koli bandını evinizde bir antrede duvardan duvara olacak şekilde yapıştırarak. Çocuğunuzun geçebileceği bir labirent yapın. Daha sonrasında süre tutun ve çocuğunuzdan bantlara değmeden bu labirentten geçmesini isteyin. Oyunu daha ilgi çekici bir hale getirmek için bir senaryo kurabilirsiniz. Çocuğunuza bir ajan olduğunu ve bu gizli görev için labirentin başından sonuna gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.

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