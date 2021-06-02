Türkiye Küçük Alperen'i bahçede oynarken yılan ısırdı

Küçük Alperen'i bahçede oynarken yılan ısırdı

Türkiye

Küçük Alperen'i bahçede oynarken yılan ısırdı

Aydın Çine'de, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay’ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)


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