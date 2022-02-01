Oturduğu sitenin bahçesinde iki pitbull’un saldırısına uğrayan Asiye, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kol ve yüz nakillerinde üne sahip Prof. Dr. Ömer Özkan’a teslim edildi. İlk ameliyatta Asiye’nin sırtından ve bacağından alınan dokular, başına nakledildi. Daha sonra kulağındaki hasara ve yüz felcine yönelik sinir operasyonu geçirdi. Son olarak ise işitme kaybını gideren operasyon yapıldı.





AMELİYATLARA DEVAM EDİLECEK

Hastaneden dün doktorlar tarafından annesi Zeynep Ateş’in kucağında uğurlanan Asiye’nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Baba Hüseyin Ateş, “Kızımın durumu iyi. Şimdi evimize gidiyoruz. İnşallah 1.5 ay sonra geleceğiz” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise “Her şey yolunda giderse, önümüzdeki aylarda tekrar birkaç ameliyat bizi bekliyor. Beş ay sonra yaptığımız işin ne kadar iyi olduğunu göreceğiz” ifadesini kullandı.

Asiye annesinin kucağında gazetecilere el sallayarak hastaneden ayrıldı

PİTBULL SİLAH SAYILDI

Asiye Ateş’in ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Altı sanıklı iddianamede, iki pitbull silah olarak nitelendirildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak ağır yaralamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında "kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede “Asil” isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Yiğit’in, “Zomo” adlı köpeğin bakımını da site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak’ın üstlendiği aktarıldı.