Türkiye Küçük Bahar'ın feci ölümü! Baza kapağı düştü...

Küçük Bahar'ın feci ölümü! Baza kapağı düştü...

Türkiye

Küçük Bahar'ın feci ölümü! Baza kapağı düştü...

Amasya'da 7 yaşındaki Bahar Karadayı, oyuncağını almak için açmaya çalıştığı baza kapağının altında kalıp ağır yaralandı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Eylül 2021, Salı 12:01 Son Güncelleme:
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Olay, dün Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Kapağı yarım açabilen Bahar, üzerine düşmesi sonucu Baza ve yatak arasında sıkıştı. Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkardı ardından sağlık ekibi çağırdı.

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Bahar, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bahar, hayatını kaybetti.

 Bahar Karadayı'nın cenazesi, bugün Şeyhcui Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

DHA

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