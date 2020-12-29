Küçük boyutlu drone’lar gece uçabilmek için izin çıkaracak

FAA'den yapılan yazılı açıklamada, küçük boyutlu drone’ların gece vakti uçması için izin çıkarılacağı bildirildi.

Kararın ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçeceğini belirten FAA, güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de drone’lara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyacaklarını kaydetti. Bu kurala uymayanlar drone'larını uçuramayacak.

FAA'in bu kararının ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım olduğu belirtildi.

Diğer yandan akşam saatlerinde drone'u havalandıraqcakların mutlaka çarpışma önleyici ışıkları kullanması gerekiyor.

Drone'larla ilgili alınan bir diğer önemli karar ise küçük drone'ların insan derisine zarar verecek yapıda dönen bir parçaya sahip olmaması yönünde.

Yeni kurallar, önümüzdeki ay yayınlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Drone üreticilerinin Remote ID (uzaktan erişim kimliği) ile drone üretmeye başlamak için 18 ayları bulunuyor. Drone operatörlerinin Remote ID ile drone kullanmaya başlamak için ise ek bir yılı daha olacak.





İlgili Haberler Huawei X Gentle Monster Eyewear II detaylı inceleme



