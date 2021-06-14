Küçük-büyük harfler (OYUN)

Malzemeler: Kâğıt, kalem ve plastik bardaklar. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR? Çocuğunuzun harflerin küçük ve büyük hali ile yazımlarını öğrenmesini ister misiniz? Başlayalım o zaman! Birkaç kâğıdı kullanarak sırası ile harflerin küçük hallerini yazınız. Yazdıktan sonra hepsini bir daire içerisine alınız. Sonrasında plastik bardakların taban kısmına yazdığınız bu harflerin büyük hallerini yazınız. Çocuğunuzdan harflerin küçük ve büyük hallerini eşleştirerek plastik bardakları ters bir şekilde kâğıt üzerine koymasını isteyiniz.