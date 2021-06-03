Türkiye Küçük çocuğu da alet ettiler! Giysi kumbarasını böyle soydular

Küçük çocuğu da alet ettiler! Giysi kumbarasını böyle soydular

Türkiye

Küçük çocuğu da alet ettiler! Giysi kumbarasını böyle soydular

Beşiktaş'ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için konulan giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Kumbaranın içine giren küçük bir çocuk yardımıyla yapılan hırsızlıkta toplanan giysiler sepetli motosiklete monte edilmiş çuvala yerleştirildi.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokağa yerleştirilen giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Çuval monte edilmiş sepetli motosikleti kumbaranın yanına park eden çift, daracık kapaktan içeri giren bir çocuk yardımıyla giysileri çaldı.

Sokaktan geçenlere aldırış etmeden hırsızlığı gerçekleştiren çift, çocuğun kapaktan uzattığı poşet ve torba içindeki giysileri alarak tek tek çuvala yerleştirdi. Giysileri çuvala yerleştiren kadının bir poşetteki giysileri beğenmeyerek, kumbara kenarına bırakması dikkat çekti. Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık sonunda, kumbaradaki çocuk, kapağın başında bekleyen adamın yardımıyla dışarı çıkarak, içinde küçük bir çocuğun da bulunduğu çuvala girdi. Çift, daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay, bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çiftin, kumbaranın kapağından kendilerine uzatılan poşet ve torbaları alarak çuvala yerleştirdiği görülüyor. Kadın, beğenmediği giysilerin bulunduğu poşeti kumbara kenarına bıraktıktan bir süre sonra çocuk dar kapaktan dışarı çıkarak çuvala giriyor. Hırsızlık şüphelileri daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul, (DHA) 

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