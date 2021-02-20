Küçük çocuğu olan anne ve babalar evde daha kolay nasıl çalışabilir?

Eğer 3 ila 6 yaşları arasında çocuğa sahip bir ebeveynseniz, onlarla ilgilenirken işinize zaman ayırmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Her iki aktivite de tüm dikkatinizi ister ama genellikle kazanan güler yüzlü küçük melekler olur. Ama hayatı idame ettirmek ve bu yüzden de dengeyi kurmak şarttır.

O da kendi işini yapsın: Çocuklar evin içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyi severler. Özellikle de bağımsız bir şekilde işi tamamlayabileceklerine dair ikna olurlarsa. Örneğin kirlileri renklerine göre ayırmasını ya da kitaplıktaki kitapları boylarına göre düzenlemesini isteyebilirsiniz. Çabasını ödüllendirmeyi de unutmayın.

Oyalanması gereken işler verin: Çocuklar herhangi bir el işi ile uğraşacağı zaman yetişkinler tarafından yönlendirilmeye ve gözlenmeye ihtiyaç duyar. Ama boyama kitapları hem gözlem gerektirmeden onları oyalayacak bir tercihtir hem de hayal güçlerini geliştirir. Yeter ki onun istediği şeyi istediği renge boyamasına izin verin.

Her saat başı ona az da olsa vakit ayırın: Unutulmadıklarını anlamaları ve mutlu olmaları için 10 dakika bile yeterlidir. Zamanının çoğunu kendi başına oynarken geçirirken siz de işinize yoğunlaşabilirsiniz. Ama sıkılmaması ve sizin tarafınızdan sevildiğini unutmaması için her saat başında ona biraz zaman ayırmaya çalışın.

Eğitici oyunlar ve programlar işini görecektir: Bilgisayar oyunları ve internetin çocukların hayatına ne kadar sokulması gerektiğiyle ilgili tartışmalar süredursun, eğitici oyunların çocuk gelişimi üzerindeki etkisi inkar edilemez. Yine de şüpheleriniz varsa puzzla da iş görecektir.





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