Küçük çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de bir iş makinesinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), iş makinesinin altında kaldı.
Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından, çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. İş makinesinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
İHA