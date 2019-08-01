Küçük çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de bir iş makinesinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

01 Ağustos 2019, Perşembe 21:04
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Küçük çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi

Arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), iş makinesinin altında kaldı.

Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından, çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. İş makinesinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor 

İHA

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