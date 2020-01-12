Küçük çocuklarda dil ve okuryazarlığı geliştirmenin 3 yolu

Konuşmak, hikayeler anlatmak ve şarkı söylemek çocukta dil gelişimini zamanla kazanmasında en önemli aktivitelerdendir. Çocuğu dil bakımından zengin bir ortamda büyütmek aynı zamanda, dikkati, etkileşimi için bulunduğu yeri yapması gereken birçok şey ile çevrelemek okur yazarlık için gereklidir. Bu sıradan etkileşimler, çocuğun büyüdüğü dil anlayışının tabanı oluşturur.

Çocuğunuza okumak için zaman yaratın: Bir çocuğa kitap okumak ebeveynlerin ve diğer aile üyelerinin verebileceği en büyük armağandır. Çocuğunuza okurken kitabı görmesine, dokunmasına ve onunla oynamasına izin verin. Okuma yaparken dil ile rahatlama ve destekleme duyguları arasında gerçek bir duygusal bağlantı yaratır . Çocuklar birlikte okumaya, en sevdikleri kitapların ezberlenmiş bölümlerini söylemeye, resimlere işaret etmeye ve soru sormaya teşvik edilmelidir. Çocuklar büyüdükçe resimler ve hikayeler hakkında tartışmaya ve yaratıcı düşünme sorularının olduğu etkinliklere yönelir.

Model okuma: Çocukların, aile üyelerinin zamanlarının bir kısmını okumaya harcadıklarını görmeleri önemlidir. Çocuklar büyüdükçe ve dikkat süreleri uzadıkça, tüm aile birlikte sessiz okuma yapmaya karar verebilir. Ebeveynlerin bu süre zarfında kitaplarına odaklanarak okumayı modellemek için dikkat dağıtıcı unsurlarını bir kenara bırakmaları önemlidir. Arada bir “okuma molası” ayarlamak, aile üyelerinin okudukları kitapları birbirleriyle tartışmalarını sağlayacaktır.

Hikayeler anlatın ve hayal gücünü teşvik edin: Bu sadece çocuğunuzdaki okuryazarlık sevgisini teşvik etmenin yanında aynı zamanda eğlencedir. Çocuklar okumadan önce bile hikayeler anlatmayı severler. Bu, hikayenin yapısı ile ilgili herhangi bir talep olmaksızın teşvik edilmelidir. Sadece çocukların hayal güçlerini yüksek sesle keşfetmelerine izin verin. Ayrıca hikayelerini yazmak ve örneklendirmek için bazı eserler oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Bu, hikayelerinin kaydını tutmanızı sağlar ve ayrıca başkaları ziyarete geldiğinde çocuklara paylaşacakları bir şey sağlar.