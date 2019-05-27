Küçük Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.
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DHA
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