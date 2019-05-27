Küçük Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

27 Mayıs 2019, Pazartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Küçük Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.


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DHA

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