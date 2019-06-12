Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız'ın (24) hamile kaldığını öğrenince geçen nisanda nikah masasına oturmuştu. Pazar akşamı da Kilyos Milyon Beach'te düğünleri vardı

Aralarında Acun Ilıcalı, Hakan Altun ve Seda Sayan'ın da olduğu 300 davetli katıldı.

llıcalı, ünlü çiftle birlikte düğünde çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'a mutluluklar dileyen Ilıcalı paylaşımında, "İyilik dolu kalbinle mutluluğu çok hak ediyorsun. Ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum. Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda :) " notunu yazdı.



