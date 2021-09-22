Türkiye Küçük Esma'dan acı haber geldi! Ölüm nedeni...

Küçük Esma'dan acı haber geldi! Ölüm nedeni...

Türkiye

Küçük Esma'dan acı haber geldi! Ölüm nedeni...

Antalya Kaş'ta fenalaşan ve ardından istifra eden 5 yaşındaki Esma Nur Kaya hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

22 Eylül 2021, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik ve Sadriye Kaya çiftinin kızı Esma Nur, bir anda fenalaşıp istifra etti. Kaya'ya ilk müdahaleyi yapan ailesi, daha sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaya, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kemer ilçesine gelindiğinde durumu kötüye giden Kaya, burada Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi yapılan Esma Nur Kaya'nın cenazesini almaya amcası Hüseyin Kaya ve oğlu Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini Mehmet Kaya, kucağında otomobile taşıdı. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.

DHA

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