Magazin Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman ve nerede çekildi?

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Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Küçük Esnaf filmi, kendi halinde yaşayan bir çilingirin bir anda mafya ile karşı karşıya kalmasını ve sonrasında yaşanan olayları komik bir dille ekranlara taşıyor. İbrahim Büyükak ve Gupse Özay’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Küçük Esnaf filminin çekildiği yerler de izleyicilerin dikkatini çekiyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Aşkın, arkadaşlığın ve ailenin birbirinden ilginç hallerine yer veren Küçük Esnaf filmi, eğlenceli konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Mahallenin çilingiri olan Berhudar’ın başına gelen komik olayların gösterildiği filmde izleyiciler kahkahaya doyuyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN KONUSU

Küçük Esnaf filminde kendi halinde çilingirlik yapan Berhudar’ın hiç beklemediği bir anda mafya ile karşı karşıya kalması anlatılıyor. İşte konunun detayları…

Berhudar, kendi halinde küçük bir esnaf olarak çalışmaktadır. Babasının vefatının ardından ortaya beklemediği bir durum çıkar. Çünkü babası sağ iken mafyadan borç para almıştır ve o ölünce miras olarak Berhudar’a babasının mafyaya olan borcu kalır.

Berhudar kısa süre içinde parayı toparlayıp mafyaya olan borcunu kapatmaya çalışırken, olayların ardı arkası kesilmez.

Berhudar, bir yandan mafyadan kaçmaya çalışırken, aile, aşk ve arkadaşlık üzerine birbirinden ilginç ve unutulmayacak olaylar yaşar.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul’un Samatya, Kadırga ve Ağva'da bölgelerinde gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Berhudar: İbrahim Büyükak
  • Burcu: Gupse Özay
  • Fahrettin: Cengiz Bozkurt
  • Ezel: Zeynep Koçak
  • Hüseyin: Cezmi Baskın
  • Salih: Ünal Yeter
  • Oktay: Olgun Toker
  • Bünyamin: Berat Yenilmez

 

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