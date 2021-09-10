Magazin Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu

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Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Küçük Esnaf filmi, eğlenceli konusu ile televizyon ekranlarında her yayınladığında izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Küçük hayatlara sahip insanların büyük belalara bulaşmasının komik bir dille anlatıldığı filmin çekildiği mekanlar da oldukça ilgi görüyor. Peki, Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

10 Eylül 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Senaryosu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak tarafından kaleme alınan Küçük Esnaf filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Mahallenin kendi halindeki çilingiri Berhudar’ın başına gelenler ise izleyenleri kahkahaya boğuyor. İşte Küçük Esnaf filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

201 yılında vizyona giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük esnaf filmi küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu alıyor.

Berhudar (İbrahim Büyükak) kendi halinde bir çilingir olarak çalışmaktadır. Babası vefat edince mafyadan aldığı borç da Berhudar’a miras olarak kalır. Mahallenin çilingiri Berhudar, ne yapıp edip parayı toparlamaya ve borcunu ödemeye çalışır ancak hiç beklenmedik olaylarla karşılaşır. Bu arada yine hiç beklemediği bir anda aşk da kapısını çalar.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Berhudar: İbrahim Büyükak
  • Burcu: Gupse Özay
  • Fahrettin: Cengiz Bozkurt
  • Ezel: Zeynep Koçak
  • Hüseyin: Cezmi Baskın
  • Salih: Ünal Yeter
  • Oktay: Olgun Toker
  • Bünyamin: Berat Yenilmez
  • Danyal: Beyti Engin
  • Haydar: Erdal Tosun

 

 

 

 

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