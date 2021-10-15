Küçük esnafa ve çiftçiye vergi desteği

Buna göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler, Gelir Vergisi’nden muaf olacak. Bu durumda bulunan ve pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen 850 bin küçük esnaf var. Basit usulle defter tutan berber, kuaför, terzi, marangoz, dolmuşçu, lastikçi gibi meslekler, küçük esnaf kapsamında yer alıyor.

2 MİLYON KİŞİYE 5 MİLYAR LİRA İLAVE ÖDEME

Yasada çiftçilere yönelik de önemli düzenlemeler var. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Ayrıca yeni eklenen maddeye göre, çiftçilere ilave ödemede bulunulacak.

Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek. Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar lira ödeme yapılması bekleniyor. Çiftçiler artık beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecek.

YOUTUBER’A REKLAM GELİRİ KESİNTİSİ

Yasa, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak. Gelirler bankaya yatacak. Tutara göre gelirlerden yüzde 15-40 arasında otomatik kesinti yapılacak.

BEYANNAME DÖNEMİ DEĞİŞMEDİ

Bu arada Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde beyanname tarihlerinin 1 ay öne çekilmesine ilişkin madde, teklif metninden çıkarıldı. Böylece Gelir Vergisi beyannamesi mart, Kurumlar Vergisi beyannamesi de nisan ayında verilmeye devam edilecek.