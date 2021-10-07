Küçük esnafa vergi avantajı
Esnaftan çiftçiye kadar toplam 3.1 milyon mükellefi ilgilendiren yasal düzenlemeyle ilgili süreç hızlandı. Küçük esnafa vergi muafiyetini de içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
07 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meclis, 2.5 aylık tatilin ardından 1 Ekim’de yoğun yasama çalışmalarına yeniden başlamıştı. Meclis’in ilk gündem konusu ise AK Parti’nin 65 maddelik Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi oldu.
Pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamayı da içeren teklif komisyondan geçti. Düzenlemenin genel kuruldan da geçip kısa sürede yasalaşması bekleniyor.
HASILAT VE KİRA ŞARTI!
Teklife göre; basit usülle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak. Basit usülde vergiye tabi olabilmek için aranan kriterler şöyle:
Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 76 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 150 bin liraya kadar ürün alıp 240 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor.
Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 12 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin 600 lirayı geçmemeli. İşyeri mülkiyeti, işyeri sahibine aitse emsal kira bedellerinin bu tutarları aşmaması gerekiyor.
Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.
Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak aranan şartlar arasında.
Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Berber, kuaför, terzi, marangoz, dolmuşçu, lastikçi gibi küçük esnaf bu kapsamda yer alıyor. Bu kimselerin koşulları taşıma zorunluluğu ve belge düzenleme yükümlülüğü devam edecek.
ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER
Çiftçiyi yakından ilgilendiren maddeye göre ise çok eleştiri konusu olan bir uygulama kaldırılıyor. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.
YOUTUBER’A KAYNAĞINDAN KESİNTİ
YouTuber ve benzeri adlarla sosyal medya üzerinde program yapanların elde ettikleri gelirler zorunlu olarak bankaya yatırılacak. Banka bu gelirler üzerinden yüzde 15 kesinti yapacak. Yıllık kazancı 650 bin lirayı aşanlar ise yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen Gelir Vergisi’ne tabi olacak.
BAŞKA NELER VAR?
Komisyondan geçen önemli maddelerden bazıları şöyle:
- Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek. Böylece muhasebecilerin ve mükelleflerin iş yükü azalacak. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 1 ay öne çekiliyor.
- Gelir Vergisi beyannameleri mart ayı yerine şubat ayının ilk 25 gününde ve Kurumlar Vergisi beyannameleri de nisan ayı yerine mart ayının ilk 25 gününde verilecek.
- Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden faydalanma koşulları kolaylaştırılıyor.
- Mükelleflere daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Yani dijital vergi dairesi geliyor. Vergi incelemesi de uzaktan yapılabilecek.