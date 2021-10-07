Küçük esnafa vergi avantajı

Meclis, 2.5 aylık tatilin ardından 1 Ekim’de yoğun yasama çalışmalarına yeniden başlamıştı. Meclis’in ilk gündem konusu ise AK Parti’nin 65 maddelik Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi oldu.

Pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamayı da içeren teklif komisyondan geçti. Düzenlemenin genel kuruldan da geçip kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

HASILAT VE KİRA ŞARTI!

Teklife göre; basit usülle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak. Basit usülde vergiye tabi olabilmek için aranan kriterler şöyle:

Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 76 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 150 bin liraya kadar ürün alıp 240 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor.

Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 12 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin 600 lirayı geçmemeli. İşyeri mülkiyeti, işyeri sahibine aitse emsal kira bedellerinin bu tutarları aşmaması gerekiyor.

Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.

Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak aranan şartlar arasında.

Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Berber, kuaför, terzi, marangoz, dolmuşçu, lastikçi gibi küçük esnaf bu kapsamda yer alıyor. Bu kimselerin koşulları taşıma zorunluluğu ve belge düzenleme yükümlülüğü devam edecek.

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER

Çiftçiyi yakından ilgilendiren maddeye göre ise çok eleştiri konusu olan bir uygulama kaldırılıyor. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

YOUTUBER’A KAYNAĞINDAN KESİNTİ

YouTuber ve benzeri adlarla sosyal medya üzerinde program yapanların elde ettikleri gelirler zorunlu olarak bankaya yatırılacak. Banka bu gelirler üzerinden yüzde 15 kesinti yapacak. Yıllık kazancı 650 bin lirayı aşanlar ise yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen Gelir Vergisi’ne tabi olacak.

BAŞKA NELER VAR?

Komisyondan geçen önemli maddelerden bazıları şöyle: