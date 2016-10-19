Küçük gözlüler için makyaj hilesi

Eğer göz kalemi kullanmayı seviyor ancak gözlerinizi daha da küçük gösterdiğinden şikayet ediyorsanız o halde renk seçiminiz ten rengi; nude tonlarda yapabilirsiniz. Unutmayın, gözlerinizi vurgulamak için siyah ya da koyu renkli bir göz kalemine ihtiyacınız yok.Gözleriniz küçük diye yaptığınız hatların net olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çektiğiniz kalemi alt kirpiklerinizin köşe kısımlarından dağıtarak göz yapınıza uygun görünümü elde edebilirsiniz.Göz makyajınız için likit kalemler kullanıyorsanız, gözleriniz olduğundan daha küçük görünecektir. Bu yüzden dağıtılmış kalemler ya da kalem formunda çekilmiş yumuşak farları tercih edebilirsiniz. Yumuşak bir görünüm için favori kahverengi farınızı eğimli bir eyeliner fırçasıyla uygulayabilirsiniz.