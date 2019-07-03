küçük İskender hayatını kaybetti!

küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair, kanserle olan savaşını kaybetti.

BODRUM'A YERLEŞMİŞTİ

54 yaşındaki şair küçük İskender geçen haziran ayında kansere yakalanmıştı. O günden bu yana hastalığını Bodrum'daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu.

KÜÇÜK İSKENDER'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

İskender Över’in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi’ne götürüldü. Ünlü şair için yarın Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Öğle vakti Ortaköy Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar "Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa vereceğiz" diye konuştu.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde "Bir Çift Siyah Deri Eldiven" adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi. 2006'da "İskender'i Ben Öldürmedim" adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7'incisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini "Türk şiirine getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık" olarak özetledi.