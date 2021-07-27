Küçük İskender sözleri aşk acısı çeken ve ihanete uğramış pek çok kişi tarafından sıklıkla aranıyor. Bu sözler arasında ise en çok laf sokan sözler rağbet görüyor. Sözünü sakınmadan dile getiren ve okuyan pek çok kişinin duygularını ifade etmeye yarayan resimli, kısa anlamlı Küçük İskender sözlerini okurlarımız için bir araya getirdik…

KÜÇÜK İSKENDER SÖZLERİ: AŞK, LAF SOKAN VE ANLAMLI SÖZLERİ

Attığın tüm zarlar kaybettirdi bana. Hani sen benim düş eşimdin.

Biri şu aşkın gece tarifesini kapatsın… Gece daha çok can yakıyor…

Belki de en sevdiğim sakarlığın, gözlerime takılıp yüreğime düşmendi.

Sana bir sır vereyim mi? Senden vazgeçtiğim gün bana âşık olacaksın.

Belki de en sevdiğim sakarlığın, gözlerime takılıp yüreğime düşmendi.

Kaldır başını… Aşk belden yukarıda sevgili!

Anlamadım. Ben mi iyileşmemiş yarayım, herkes mi keskin bıçak?

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur…

Sevmek, ifade edebilmek kadar ifadeyi unutmamaktır da...

Erkek olmak doğuştan gelen bir alın yazısı olsa da adam olmak her erkeğe nasip olmuyor.

Aklımdasın diyen balıklar, Ömrümsün diyen kelebekler gördüm.

Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zamanda, hayatı önemsememeye başlıyorsun.

Gidiyormuş, ağırlaşır yağmurun iade etmediği karanlık bırak gitsin. Hiçbir caddeye çıkmayacak o sokak artık.

“Cehennemin dibindeyim” dese yanına gidecek kadar çok sevdik bazılarını…

Sevgilim, seni anlatmaya tutulmuş bir güneş saatinden apaçık başlamalı.

Siz bir kelebeğe tutunuyorsunuz telaşla, onu incitmeden, kelebek telaşla geldiği tırtıla tutunuyor insan bu, azat etmek de gerek korkmayın, unutuluyor.

Senin yaşın aşka tutmuyor sevgilim, lütfen gelme.

Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir.

Sevgilim, sevdanın sevdaya ettiğini etmez et, kemiğe.

Seni Babil’in asma bahçelerinde astım bak bakalım dünyanın kaçıncı harikasısın.

Bir plak olsam. Zeki Müren çalsam, bozulsam. Aynı yerde takılsam, hep tekrarlasam. Elbet bir gün buluşacağız.

O kadar düşledim ki seni sevgili, yitirdin gerçekliğini.

Biz ayrı dünyaların insanlarıyız dedi. Aman Allah’ım. Üzüntüden kahrolacağım. Ben iki dünya olduğunu sanan bir malı mı sevmişim.

Benim gibisini bulamaz demişsin haklısın senin gibi şerefsizi mumla arasam bulamam.

Kadınlar mı zeki yoksa erkekler mi diye merak edenler. Havva bir elmayla kandırmış Adem’i.

Ne komünizm ne kapitalizm, ne ateizm, ne sosyalizm kısmetsizim…

Gözümü bağlayıp atsalar sırtımdan itip; yine senin yanına düşerim, yer çekimi değil, yar çekimi.

RESİMLİ, KISA ANLAMLI KÜÇÜK İSKENDER SÖZLERİ

Yaptığım şaka'nın ardından gözlerimin içine bakıp ''Aşk Olsun'' dediğinde, ''Keşke'' demek için can atıyordum...

Benimle oynadın, bir tur yükseldin; aferin. Şimdi git onunla oyna ama yanarsan yine benden başlama.

Her şeyi geriye saymaktan yorgunum, kaç intiharım varsa o kadar sevgilim var.

Hiçbir lokantada tek başınıza oturabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş masa bulamazsınız, sizi yalnızlıktan kurtarmak için gerekirse ruh sağlığınızla oynar…

Toprak olsam üstüme basmayacaksın, hava olsam içine çekmeyeceksin. Öyle düşmansın.

Bir kadın aşka inanmıyorum derken, aslında tek bir şey söylemek istiyordur; hadi beni aşka inandır.

Yolun açık olmasın sevgili. Nasıl olsa önün açık her türlü bulursun sen yolunu.

Şimdi aynı bardaktan su içemiyoruz. Ben bunu biliyorum, su biliyor, bardak biliyor; bir sen bilmiyorsun.

Ayır bizi hâkim bey. Zaten görücü usulü evlendik. Ne ona sordular bunu alır mısın diye? Ne de bana sordular, dünyaya gelir misin diye.

Eros, yaşlandın mı? Ok’un gideceği yeri göremiyorsun. Ya bir imkânsıza ya da bir hayırsıza denk getiriyorsun.

Ah o tipine kurban olduğum bir de tipine yakışır bir yürek taşısaydın…

Aşk, ağır iştir; emekli olamazsın, sigortası yoktur, ikramiye alamazsın, yıllık tatil izni verilmez, greve kalkıştın mı yersin sopayı, her dakika lokavt tehlikesiyle burun burunasındır, kaza riski yüksektir, amatörce uğraşılır. Aşk, ağır iştir. Yol boyunca bunları şoföre dayatamazsın. O, uykuya yenilmek üzeredir, sen ise rüyaya.

Artık aramızdaki uzaklıktan şık bir matem giysisi diktirebilirsin kendine. Bir tek hücreni bile istemiyorum. Televizyonumun çekmediği bir kanal gibisin çünkü. Sen git, bambaşka hayatların yatak odalarında sıradan insanların tenlerini süsle.

Alt yapısı olmayan bir şehir gibiyim...Ne zaman hüzünlensem gözlerimi su basıyor. Ve ne zaman seni düşünsem, kalbimin trafiği aksıyor...

Eğer benim olsaydı sana zaman hediye ederdim. Elimde değil. Ancak şimdi sana koca bir boşluk getiriyorum kucağımda. İçinde saf sözcükler ve dağılmış bir ben olan. Zamanlı zamansız. Tamamen senin. İstediğin gibi doldur. Sevdiğin kadar anla, anladığın kadar sahip ol.

Sen 1'imdin benim. Bense 0'dım gözünde. Görüyorsun ya sevgilim; 10 numara aşk yaşamışız seninle...

Sessizce fısıldadı “hep mutlu ol” İçimden cevapladım “sen hiç mutlu olma” … Şimdi kim kimi daha çok seviyor acaba… Mutlu ol diyen mi olma diyen mi?

"Sanma ki adını ağzıma alıyorum diye seni seviyorum... Dudak tiryakiliği benimkisi seni içime çekmiyorum.''

Birlikte olmamıza mesafeler değil, aptallığın engel.

Ayrılmak mı istiyorsun? Sabaha karşı kalkan ilk uçakla git mesela. Ben bir kadeh daha içersem pilot olurum bindiğin uçağa.

Affedilen vazgeçilendir o, affedildi çünkü ondan vazgeçildi.

Ben bir silahım ama hiçbir silah yaralamaz insanı, bir başka insan olmadan.

Bazı kızları yeni açılan mağazalara benzetiyorum, bekledikleri ilgiyi görmeyince zararına veriyorlar.

Aşkı yüksek yerlere kaldırmalı ve üzerine şu not yazılmalı; ‘Alçak’ların ulaşamayacağı yerlere saklayın.’

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır öküzü değil. Neden dönmediğini şimdi anladım.

Geri gelmemelisin. Ya olduğun yerde kalmalısın ya da gittiğin yerde. Sen bu hayatta gördüğüm en hoş’çakal’sın neticede.

10’suzum ama. 100’suz değilim.!

Bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmeleri baya zaman alıyor.

Ben zilzurna sarhoş olsam da yaşadıklarımdan çıkarken hesabı ödeyecek kadar ayığım.

Sıkı sıkı tembihlerler. Unut onu, aklına bile getirme, çıkar kafandan, hafızandan sil. Sanki seven beynimizmiş gibi.

Duydum ki böbreğinde taş varmış sevgili. Kesin kalbinden düşmüştür.

Sen bir defa olsun ‘seni seviyorum’ yalanını at; melekler günahını bana yazsın, olur mu!!

Aklını başından almak istemiyorum, mümkünse aklı başında birini alayım ben...

Beni unut diyorsun ya; bu bana imkânsız geliyor çünkü, seni unutmam için, hatırlamam gerekiyor.

Senin için olurum’ dedi. ‘Benim için zaten oldun’ dedim. Cesedini alıp çıktı.

Hadi simit satanı anladım, kestane satanı da. Peki ya dost satan, o da mı ekmek parası?

Yemin ederim ki seviyorum’ dedi. Anladım; dinden imandan da soğutacak şerefsiz.

Giderken sana ‘hoş çakal’ demek istedim ihanetin aklıma geldi ‘hoşt/çakal’ diyebildim.

Annem, neyin var? Diyerek böldü sessizliğimi. Ben de gittiğini ve kaybettiğimi söyledim. O da saçlarımı okşayıp; üzülme evladım. Cana geleceğine mal’a gelsin. Dedi.

Sorun ilişki durumu değiştirecek birini bulmak değil, hayatını değiştirecek birini bulmak.

Hatırlıyor musun bana armağan ettiğin ilk şarkıyı, ‘ölünce sevemesem seni’ ulan! Hayattayken bile sevmedin ki...

En basit yalanları gözüme bakarak söyleyen ahmaklar tanıdım. Bense onların cahil cesaretlerine ve kuş beyinlerine hayrandım...

Otopsi istiyorum bu ayrılığa, aşkımız eceliyle ölmüş olamaz...

Erkeklerin doğuştan bildiği ana dil “ilgisizce."

Suçumu cezama ikiz sayarken hakim, bari beklenmeyen şahit ol sevdama. İdamıma elin boş gelme. Kendinle gel.

Tabiatın güzelliğine bak. Dedim. Ağaçlardan hiçbir şey göremiyorum dedi.