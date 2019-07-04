Üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfillerin bırakıldığı "küçük İskender"in naaşı, sahneye konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca küçük İskender'in naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

'CANDAN BİR DOSTU KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ'

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasına küçük İskender'in "Ben Ölürsem" şiirini okuyarak başladı.

küçük İskender gibi değerlerin anılarıyla hep yaşatılması gerektiğine işaret eden Şükrü Genç, şunları söyledi:

"Yolumuz, belediyemizin her yıl düzenlediği edebiyat günlerinin iki yılında kesişti. küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı. Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun."

Ressam Bedri Baykam, küçük İskender'in yeni kuşak Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir insanı, samimi ve candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı." diye konuştu.

küçük İskender'le yaklaşık 30 yıl önce birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanıştıklarını belirten Baykam, küçük İskender şiirindeki evrensel boyutun daha da güzel tercümelerle giderek bütün dünya tarafından keşfedileceği değerlendirmesini yaptı.

'ARKASINDAN METHİYELER OKUNMASINI İSTEMEYECEK KADAR MÜTEVAZIYDI'

Şair Turgay Fişekçi, küçük İskender şiirinin, Türk edebiyatında çok zengin olan çağdaş şiirdeki gelişmelerin son halkası olduğunu dile getirdi.

Müzisyen Can Bonomo, şairin Türk şiirine yaptığı büyük katkılara değinerek, şöyle konuştu:

"İskender'i yakinen tanıyan ve İskender'i sadece yazdıklarından bilen insanlarla dolu bir odanın içindeyiz. Bazılarımız bu kesişim kümesine dahil olacak kadar şanslılar. İskender çok özel bir insandı, şairdi. Böyle bir günde arkasından methiyeler okunmasını istemeyecek kadar mütevazıydı."



