Pandeminin çalışana ve işverene etkilerini hafifletmek için Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği 30 Haziran 2021’de sona erecek. Bunun üzerine hem işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak hem de istihdamı korumak için yeni bir teşvik devreye alındı. Mikro ve küçük işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak amacıyla ilave istihdam koşullu finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 HAZİRAN 2022’YE KADAR

Teşvik, 2021 yılı Mart ayında 50’nin altında işçi çalıştıran işverenlere yönelik. Türkiye’de 50 kişinin altında işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon 900 bin işyeri var. Bu küçük işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabilecek. Buna göre; işveren son bir yıldaki çalışan sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alacağı işçi için teşvikten faydalanacak. Örneğin, 2020 yılında aylık ortalama 10 kişi çalıştıran bir işverene, 2021 yılı Ağustos ayında 11’inci olarak aldığı kişi için teşvik verilecek.

5 KİŞİDE 80 BİN 493 LİRA

En fazla 5 yeni işçi için teşvikten faydalanabilecek olan işveren, her işçi için ödemesi gereken sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primini yasal süresinde yatıracak. Teşvik kapsamındaki bu işçiler için asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022’ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek. Teşvik, 12 ay süreyle uygulanacak. Teşvikten yararlanacak işveren, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alabilecek. 5 kişi için 1 yılda sağlanacak fayda ise 80 bin 493 liraya ulaşacak.

EK 100 BİN ÇALIŞAN 10 MİLYARLIK FİNANSMAN

Piyasa faiz oranlarıyla değerlendirildiğinde, teşvikle işverenin kredi faizinin yaklaşık yüzde 90’ının karşılanmış olacağını belirten KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Kıdemli Direktör İsmail Sevinç, işverenin ilave istihdam ettiği işçi başına 100 bin liraya kadar, 5 ek işçi için ise toplam 500 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini söyledi. Düzenleme ile toplamda 10 milyar liralık kredi kullandırılması öngörülüyor. Krediler için ödenmesi gereken faizin 1.6 milyar liralık kısmı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu sayede toplam 100 bin yeni istihdam yaratılacak.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

İsmail Sevinç, teşvikten faydalanabilmek için işçi ve işveren açısından aranan şartları şöyle sıraladı:

İŞVEREN BAKIMINDAN

İşyerinin 2021 yılının Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen sigortalı sayısının 50’nin altında olması.

İşyerinin, SGK’ya prim, idari para cezası gibi ödeme vadesi geçmiş borcunun bulunmaması ya da borçların ertelenmiş veya yapılandırılmış olması.

Destekten yararlanılacak sigortalılara ilişkin primlerin yasal süresi içinde ödenmesi.

Muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmiş olması.

Kayıt dışı veya sahte sigortalılığa (işyerinde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterilmesi) yönelik bir tespitin yapılmamış olması.

KGF veya kamu bankalarından 25 Mayıs 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında kredi kullanılmış olması gerekiyor. Bu tarih aralığı haricindeki krediler ile ilgili mahsup yapılamayacak.

İŞÇİ BAKIMINDAN

İşçinin, 1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınmış olması.

İlave istihdam edilecek işçinin, işe alınmadan önceki 3 ay içinde 10 günden fazla sigortalı (4A) bir işte çalışmaması, memur (4C) statüsünde sigortalı olmaması, ayrıca isteğe bağlı sigortalılık hariç Bağkur (4B) kapsamında sigortalı olmaması gerekiyor.

BAŞKA KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

İşverenin, 2021 yılı Mart ayında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlanmış olan ve normal çalışma süresine dönen sigortalılar için de teşvikten faydalanabileceğini belirten İsmail Sevinç, “Bu kişiler için teşvikten yararlanmada; 1 Temmuz 2021 itibarıyla işe alınma, ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam ve son 3 ayda işsiz olma kriterleri aranmayacak” dedi.

Yeni kurulan işyerleri, ilk kez sigortalı bildiriminde bulundukları ayı izleyen üçüncü aydan itibaren bu teşvikten faydalanabilecek. Örneğin 2021 Eylül ayında kurulan bir işyeri, diğer şartların sağlanması halinde, teşvikten 2021 Aralık ayı itibarıyla yararlanabilecek.