Küçük kızın mucize kurtuluşu

Güney Afrikalı sürat teknesi yarışçısı Wynand de Jager’in 6 yaşındaki kızı Amy-Leigh, kendisini okuldan almaya gelen annesi Angeline’in kolları arasından kaçırıldı. Çocuk hırsızları, aileden 110 bin sterlin (760 bin lira) fidye istedi.

Wynand de Jager ülkesinde çok ünlü bir isim olduğu için medya olaya geniş yer verdi. Medyanın ilgisinden korkan çete, küçük kızı 19 saat sonra bir sokağa bırakıp kaçtı. Çevredekilerin bulduğu Amy-Leigh, ailesine teslim edildi.



