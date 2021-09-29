Türkiye Küçük kızlara iğrenç tuzak! 'Kahvaltı yaparız' bahanesiyle...Mustafa Saydam ile kız arkadaşı için karar
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Küçük kızlara iğrenç tuzak! 'Kahvaltı yaparız' bahanesiyle...Mustafa Saydam ile kız arkadaşı için karar

Türkiye

Küçük kızlara iğrenç tuzak! 'Kahvaltı yaparız' bahanesiyle...Mustafa Saydam ile kız arkadaşı için karar

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir için karar verildi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Dilek Ece Aydemir, cumartesi günü, aynı apartmanda ailesiyle oturan N.U. (13) ile binada oturan babaannesinin yanına gelen M.T. (12) adlı kızları 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü.

Mustafa Saydam, Dilek Ece Aydemir, 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin, iki kızın aileleri ile iletişime geçtiği, psikososyal destek sağlanacağı ve hukuki sürecin de bakanlık tarafından takip edileceği öğrenildi.

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