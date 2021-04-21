Türkiye Küçük Medine'den acı haber, silahla oynarken başından vuruldu

Küçük Medine'den acı haber, silahla oynarken başından vuruldu

Türkiye

Küçük Medine'den acı haber, silahla oynarken başından vuruldu

Adana'da evde babasının ruhsatsız tabancası ile oynarken başından vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, hayatını kaybetti.

21 Nisan 2021, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Adana'da, dün, evlerinde başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.



Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi. Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırmada Medine Güçlü’nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

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