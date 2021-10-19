Türkiye Küçük Muhammed önce protez bacağına sonra okuluna kavuştu

Küçük Muhammed önce protez bacağına sonra okuluna kavuştu

Türkiye

Küçük Muhammed önce protez bacağına sonra okuluna kavuştu

Muhammed Hüseyin'in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammed'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Muhammed için hayırsever bir vatandaş, Protez Bacak desteğinde bulundu.

19 Ekim 2021, Salı 15:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muhammed Hüseyin'in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammed'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Muhammed için hayırsever bir vatandaş, Protez Bacak desteğinde bulundu. Protez bacak yapılarak Muhammed'e takıldı.  



ANA SIFINA KAYDI YAPILDI

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar yanındaki bir ekiple küçük Muhammed’i evinde ziyaret etti. Ziyarette Muhammed’e çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ailesiyle görüşülüp evine en yakın okuldaki ana sınıfına başlayan Muhammed, büyük sevinç yaşadı. Sınıf arkadaşlarıyla kaynaşan Muhammed, çeşitli etkinlikler yaparak oyunlar oynadı.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, “2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden Muhammed’in ailesiyle görüşüp okulla tanışmasına vesile olduk. Muhammed’in heyecanına ve sevincine hepimiz ortak olduk. Eğitim camiası olarak her zaman öğrencimizin hep yanında olacağız” dedi. 

Muhammed’in babası Sabri Hüseyin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar´a ve ekibe teşekkür etti.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Anlaşılıyor
Rauf Tamer
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acil servis doktorunu dövdüler! Hasta ile oğlu serbest bırakıldı