Türkiye Küçük Müslüme için seferber oldular! Arama çalışmaları devam ediyor

Küçük Müslüme için seferber oldular! Arama çalışmaları devam ediyor

Türkiye

Küçük Müslüme için seferber oldular! Arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yörük ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

12 Kasım 2021, Cuma 11:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.


Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, arama ve kurtarma köpekleri de yer alıyor. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Henüz kayıp çocuktan bir ize rastlanmayan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Dün çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, bir süre kızlarını aramış, sonuç alamayınca ilgililere Haber vermişti.

Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Fatma Şahin
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal