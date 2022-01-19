Küçük Prens ile ders

Tarsus SEV İlkokulu’nda yapılan bir projede çocuklar ritmik saymadan duyu organlarına, hecelemeden kroki bilgisine her dersi Küçük Prens ile öğrendiler. Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, 21. yüzyıl becerilerine sahip çocuklar yetiştirmek için disiplinler arası eğitimin önemli olduğunu söyledi.

FARKLI BAKIŞ AÇISI

Küçük Prens kitabını tüm ana derslerin ve branş derslerinin konuları ile ilişkilendirip disiplinler arası çalışma yaparak öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Çiğdem Özyürekoğlu, “Proje için okulumuzda bir sınıfımızı ‘Küçük Prens Evreni’ temalı düzenledik. Küçük Prens, önyargıları ortadan kaldırmanın gerektiğini, yeni şeyler keşfetmeyi, arkadaşlığın değerini ve önemini vurgulayan bir eserdir” dedi.