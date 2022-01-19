Küçük Prens ile ders
Disiplinler arası eğitim yaklaşımı ile belirlenen bir konu tüm derslerde ele alınarak, öğrenme kalıcı ve etkili hale geliyor.
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Tarsus SEV İlkokulu’nda yapılan bir projede çocuklar ritmik saymadan duyu organlarına, hecelemeden kroki bilgisine her dersi Küçük Prens ile öğrendiler. Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, 21. yüzyıl becerilerine sahip çocuklar yetiştirmek için disiplinler arası eğitimin önemli olduğunu söyledi.
FARKLI BAKIŞ AÇISI
Küçük Prens kitabını tüm ana derslerin ve branş derslerinin konuları ile ilişkilendirip disiplinler arası çalışma yaparak öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Çiğdem Özyürekoğlu, “Proje için okulumuzda bir sınıfımızı ‘Küçük Prens Evreni’ temalı düzenledik. Küçük Prens, önyargıları ortadan kaldırmanın gerektiğini, yeni şeyler keşfetmeyi, arkadaşlığın değerini ve önemini vurgulayan bir eserdir” dedi.