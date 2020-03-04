'Küçük Ronaldo' lakaplı Peter Olawale 3 büyükleri reddetti

U17 Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı Peter Olawale için büyük kulüpler nabız yokluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, halihazırda ülkesinin takımlarından Triple 44 FC'de forma giyen Olawale'nin menajeri Olatunji Okuku, oyuncu için 4 kulüpten teklif aldıklarını fakat hepsini reddettiklerini açıkladı.

Okuku, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sevilla'dan gelen teklifleri reddettik çünkü teklifler düşüktü. Şu anda önümüzdeki seçenekleri değerlendiriyoruz. Olawale'nin sürekli oynayarak kendini geliştireceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Mart sonuna doğru hangi Avrupa takımına gideceği belli olur" dedi.

Genç yıldız adayı için 4 takım arasından en yüksek teklifi 500 bin euro ile Galatasaray'ın yaptığı bildirildi.

Peter Olawale'nin lakabı ise Cristiano Ronaldo'dan ötürü 'Küçük Ronaldo'.







