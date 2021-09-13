Olay, 30 Ekim 2019'da Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa (67), eşi Saliha (61), oğulları Osman (26), Üzeyir (36), eşi Keser (44) ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı.

Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Saliha'nın cansız bedeni, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kavak Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ TARIM İLACI

Küçük kızın ölümüyle ilgili rapora DHA ulaştı. Saliha'nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Otopsisinde dış muayenede travmatik değişim tanımlanmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar lezyonu tespit edilemediğine göre, adli dosyada kayıtlı bilgilerde çocuğun 30 Ekim 2019’da akşam ailecek nar yeme öyküsü ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne getirildiği, kusma öyküsü olduğu, parmak ucu kş:361, tansiyon 80/50, nabız 100, pupiller anizokorik olması ve genel durumu kötü olması üzerine ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği, yolda arrest olduğu, yeniden canlandırma işlemlerine yanıt alınamayarak ex duhul olarak hastaneye getirildiği, otopside vücudunda ölümüne müessir travmatik lezyon bulunmaması, iç organlarda tespit edilen makraskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, toksikolojik incelemeler için cesetten alınan örneklerde aranan toksit maddelerin tespit edilmediği bildirilmiş olmakla birlikte alınan zehirli maddelerin hızla metabolitlerine dönüşebileceği, ölüm sonrası yapılan analizlerde tespit edilemeyebileceği tıbben bilindiği, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinde çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve parçalanmış halde kabukları ile birlikte nar örneklerinde pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelerdir) grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çoğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur.”

'BİZİM CİĞERİMİZ YANDI, BAŞKALARI YANMASIN’

Saliha'nın babası Üzeyir Çakır, "2 yıl önce nar zehirlenmesinden dolayı kızımı kaybettim. Raporumuz geldi. Adli tıp kurumu raporunda kızımın zehirlenmesi nardaki kimyasal ilaçtan olduğu kesinleşti. Bu nardan hepimiz zehirlendik. Kızım küçük olduğu için bünyesi kaldırmadı, vefat etti. Bizler tedaviyle kurtulduk. İlçe Tarım Müdürlüğü bize rapor vermeyerek, narda hiçbir sıkıntı yok demişti. Adli tıp raporunda ise kızımın nardaki tarım ilacından zehirlendiğine dair bilgi var. Adana'ya tanıdığımıza misafirliğe gitmiştik. Buradan giderken hediye götürdük. Onlar da komşusunun bahçesinden nar istedi. O da tüccara verdiğini söyledi. Tüccardan istedik. Tüccar da ‘işçilerin topladığının arkasında kalanlardan seç. İyilerini topla ağabey’ demişti. Oradaki tanıdıklarımız narı, bize hediye olarak koymuştu. Biz de buraya getirdik. Herkes ayrı ayrı nardan yedi.

Hepimizde zehirlendik. Narlar olgunlaşınca çatlama yapıyormuş. Narları sağlam bir şekilde piyasaya sürmek için ilaç sürüyorlarmış. O da narın çatlak yerine gelmiş. Bizim ciğerimiz yandı başka Saliha'lar ve ciğerler yanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

'NARLARIN ÇATLAMAMASI İÇİN TARIM İLACI KULLANILMIŞ'

Saliha'nın amcası Osman Çakır ise "O gün zehirlenenler arasında ben de vardım. İlk zehirlenmenin belirtileri bende de ortaya çıktı. İlk hastaneye giden de benim. Hastanede serum takılarak müdahale edildi. Biz kurtulduk ama küçük çocuğumuzun bünyesi dayanıklı olmadığı için vefat etti. Bu narlarda çatlamaması için tarım ilacı kullanılmış. Bu yediğimiz narlar evde vardı. Bir kısmını İlçe Tarım Müdürlüğü aldı. Diğer kısmını da jandarma ekipleri aldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, aldıkları narlarda herhangi bir zehir olmadığını bildirdi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sonuca göre, ölüm nedeni tarım ilacı olduğu yazıyor. Bizler mağdur olduk. Ölümün kıyısından döndük. Yeğenim vefat etti. Başka aileler yanmasın diye yetkililere göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,(DHA)