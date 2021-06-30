Küçük şekilleri boyama oyunu

MALZEMELER

Birkaç kâğıt, kalem, kulak çubuğu ve guaj boya. Yaş: 4

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun geometrik şekilleri pekiştirmesini ister misiniz? Kim istemez ki, hadi başlayalım! Ilk olarak kâğıtlar üzerine farklı geometrik şekillerin kenarlarını o geometrik şekil ne ise öyle devam ettirerek çizmeniz gerekmektedir. Örneğin, kâğıt üzerine bir daire çizmek istiyorsunuz, o zaman düz bir çizgi ile değil de küçük dairelerin birbirini devam etmesi ile daireyi oluşturmanız gerekiyor. Şekilleri bu şekilde oluşturduktan sonra şeklin alt kısmına bu şeklin isminin yazılı olduğu minik bir çizgi çalışması da ekleyebilirsiniz. Hatta çocuğunuzun yaşına göre dilerseniz Ingilizce ismini de yazabilirsiniz. Son olarak çocuğunuzdan büyük şeklin kenarlarındaki küçük şekilleri kulak çubuğu ve boya ile birlikte boyamasını isteyin.