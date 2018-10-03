Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Ethem K. çitle çevrili açık bir arazisinde 25 hayvanın çalındığını fark edince durumu polislere bildirdi. Olayla ilgili yapılan araştırma ve istihbarat çalışmaları üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphe üzerine bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada, 25 adet küçükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Ekipler hayvan hırsızlığına karışan ve araçta bulunan, H.K, S.K, C.T. ve U.K’yı gözaltına aldı.

İfadesi alınan şüpheliler, çitle çevrili açık bir araziden 25 küçükbaş havyanı çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Çalınan küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.