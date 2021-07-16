2021 Kurban Bayramı için artık son günler. Türkiye’nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Özellikle kurbanlık alacak olanlar güncel 2021 kurbanlık fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı güncel fiyatları...

KIZILAY KURBANLIK FİYATI BU YIL NE KADAR?

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 euro olarak belirledi.

KIZILAY'A KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet edecekler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

İHH KURBANLIK FİYATLARI BU YIL NE KADAR?

29 yıldır olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda İHH yine kurban bağışı almaya devam edecek. Yardım kurumu İHH bu yıl için kurban hisse bedelini 1200 lira olarak belirledi.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor.

Küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğu görülüyor.

MARKET KURBANLIK FİYATLARI

CarrefourSA'da en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satılıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.

Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan satışa çıkardı.

A101 en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor.