Gündem Küçükçekmece-Avcılar yönünde her gün aynı kural ihlali

Küçükçekmece-Avcılar yönünde her gün aynı kural ihlali

Gündem

Küçükçekmece-Avcılar yönünde her gün aynı kural ihlali

İstanbul Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden sürücülerin yan yol ile D-100 karayolu arasında kuralları ihlal etmesi sürücülerin yaşamını tehlikeye sokuyor.

16 Ocak 2021, Cumartesi 10:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'da Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor. Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor.

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Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.


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