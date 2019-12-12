Küçükçekmece Belediyesi'nden gece vatandaşların cep telefonlarına gönderilen İngilizce mesaj ile belediyenin SMS sisteminin hacklendiği anlaşıldı.

İngilizce küfür içerikli mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesi yer alırken, şaşkınlık yaratan mesajla ilgili Twitter'dan açıklama Küçükçekmece Belediyesi, "SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır. İlginiz, hassasiyetiniz ve uyarılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuyu hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz" dedi.



