Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri ile ilgili bakanlık harekete geçti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine harekete geçti. İl Müdürlüğü ekipleri gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldı.
29 Haziran 2020, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."
Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.