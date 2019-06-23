Küçükçekmece seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Küçükçekmece oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Küçükçekmece halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Küçükçekmece seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Küçükçekmece oy oranları…