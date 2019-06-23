Küçükçekmece seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Küçükçekmece oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Küçükçekmece halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Küçükçekmece seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Küçükçekmece oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Küçükçekmece ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Küçükçekmece seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Küçükçekmece oy oranları…
Millet İttifakı 59.37% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 39.78% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.47% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.38%