Olay akşam saatlerinde Menekşe Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HEPSİ KURTULDU CİDDİ BİR ŞEY YOKTU"

Alabora olan tekneyi ilk gören kişilerden Emirhan Özdağ, "Bir tane tekne battı. Birkaç kişi suda kaldı. Bizde yardıma gittik. Ambulans çağırdık. Çok şükür hepsi kurtuldu. Ciddi bir şey yoktu. Olan tekneye oldu. Mala geleceğine cana gelsin diyelim. 3-4 kişi vardı çok şükür hepsi iyi. Sahil güvenlik ekipleri şu anda batan tekneye bakıyor" dedi. Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin batan tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA