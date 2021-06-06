Türkiye Küçükçekmece'de bir tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Türkiye

Küçükçekmece'de bir tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin olduğu bir tekne alabora oldu. Başka bir teknenin yardımına gittiği 4 kişi kurtarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin batan tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06 Haziran 2021, Pazar 01:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay akşam saatlerinde Menekşe Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"HEPSİ KURTULDU CİDDİ BİR ŞEY YOKTU"

Alabora olan tekneyi ilk gören kişilerden Emirhan Özdağ, "Bir tane tekne battı. Birkaç kişi suda kaldı. Bizde yardıma gittik. Ambulans çağırdık. Çok şükür hepsi kurtuldu. Ciddi bir şey yoktu. Olan tekneye oldu. Mala geleceğine cana gelsin diyelim. 3-4 kişi vardı çok şükür hepsi iyi. Sahil güvenlik ekipleri şu anda batan tekneye bakıyor" dedi. Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin batan tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pendik'te kolonya imalathanesinde yangın